توجه أكبر مستشاري ماكرون إلى إيران لعقد محادثات بهدف خفض تصعيد الأزمة

ذكرت الرئاسة الفرنسية أن أكبر مستشار دبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون توجه إلى إيران اليوم لعقد محادثات بهدف خفض تصعيد الأزمة.

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئاسة الفرنسية أن أكبر مستشار دبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون توجه إلى إيران اليوم لعقد محادثات بهدف خفض تصعيد الأزمة.

وقال المسؤول مؤكدا معلومات من مصدرين دبلوماسيين "المستشار الدبلوماسي توجه بالفعل إلى إيران يوم 19 يونيو/ حزيران… لإجراء محادثات رفيعة المستوى بهدف الإسهام في جهود خفض التوتر في المنطقة".

وسبق أن عمل الدبلوماسي إيمانويل بون انطلاقا من إيران وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط.

وتصاعدت المخاوف من مواجهة بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز الاستراتيجي يوم الخميس والذي وجهت واشنطن أصابع الاتهام فيه إلى إيران.

ونفت طهران ضلوعها في الهجوم على ناقلات النفط الأسبوع الماضي وفي مايو أيار لكن الهجمات أسفرت عن توتر العلاقات التي كانت تدهورت بالفعل عقب قرار ترامب بالانسحاب في مايو أيار من اتفاق نووي دولي أُبرم مع إيران.

ومنذ الانسحاب أعاد ترامب العقوبات الأمريكية وتوسع فيها مما أجبر الدول حول العالم على مقاطعة النفط الإيراني أو مواجهة عقوبات.