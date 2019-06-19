تركيا تدعو جميع دول الأمم المتحدة للإصرار على تنفيذ توصيات تقرير "مقتل خاشقجي"

وحسب "رويترز" دعت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للإصرار على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير محققة تابعة للمنظمة الدولية بشأن مقتل خاشقجي.

وكانت أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالقتل خارج نطاق القضاء، قالت إن الأدلة تشير إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبارا آخرين مسؤولون عن مقتل خاشقجي.

وذكرت الوزارة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء اليوم أن التقرير أكد على النتائج التي توصلت إليها السلطات التركية، في حين شدد أيضا على أن القتل المتعمد يمثل انتهاكا للقوانين والمبادئ الدولية.

وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في مقتل خاشقجي، أغنيس كالامارد، في تصريحات صحفية في جنيف، عقب إصدار أول تقرير لها حول القضية، "هناك ارتباط لولي العهد السعودي يجب التحقيق فيه".

هذا وأثار اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق أتى من الرياض، انتقادات كثيرة حول العالم كما سرع وتيرة التعبئة لدى برلمانيين أمريكيين ضد دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض.

Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions @AgnesCallamard to the @UN_HRC : Investigation into the unlawful death of Mr. Jamal #Khashoggi https://t.co/eRvCPgr6EC pic.twitter.com/v1eVSk0wt4 — Carmi Lecker (@LeckerC) June 19, 2019

من جانبه قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن تقرير أغنيس كالامارد حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها".

قال الجبير عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مساء اليوم الأربعاء "لا جديد... المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام"، متابعا "يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".