بوريس جونسون يعتذر للمسلمات

واعتذر جونسون عن وصفه المنتقبات بـ"صناديق بريد"، وقال إن "جده الأكبر المسلم جاء إلى هذه البلاد خوفاً على حياته في العام 1912 لمعرفته بأنها منارة للكرم ولاستعداد أهلها على الترحيب بالوافدين من جميع أنحاء العالم".
من هو جد جونسون؟
جد جونسون، هو الصحفي والسياسي كمال علي، الذي عارض سياسات الذي هرب من حكم السلطان عبد الحميد الثاني، في الدولة العثمانية، وتزوج من امرأة بريطانية، التي انجبت جد جونسون.
وتبنى جد جونسون ويلفريد وشقيقه اسم والدتهما خوفا من الاضطهاد من الدولة العثمانية.
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