بوريس جونسون يعتذر للمسلمات

واعتذر جونسون عن وصفه المنتقبات بـ"صناديق بريد"، وقال إن "جده الأكبر المسلم جاء إلى هذه البلاد خوفاً على حياته في العام 1912 لمعرفته بأنها منارة للكرم ولاستعداد أهلها على الترحيب بالوافدين من جميع أنحاء العالم".

ويتنافس جونسون مع 4 آخرين، أبرزهم جيريمي هنت، وزير الخارجية من أجل الفوز بمنصب رئيس حزب المحافظين ورئيس الحكومة البريطانية، وذلك بعد أعلنت تيريزا ماي تنحيها عن المنصب الشهر الماضي، بعد فشلها في الوصول إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من هو جد جونسون؟

جد جونسون، هو الصحفي والسياسي كمال علي، الذي عارض سياسات الذي هرب من حكم السلطان عبد الحميد الثاني، في الدولة العثمانية، وتزوج من امرأة بريطانية، التي انجبت جد جونسون.

وتبنى جد جونسون ويلفريد وشقيقه اسم والدتهما خوفا من الاضطهاد من الدولة العثمانية.