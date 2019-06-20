الإذاعة الإيرانية: الطائرة المسيرة التي أُسقطت أقلعت من قاعدة أمريكية بالخليج وأغلقت معدات التتبع

قال الحرس الثوري الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إن الطائرة المسيرة الأمريكية التي أُسقطت أغلقت أجهزة التتبع.

ونقلت وكالة "إيرنا" بيان للحرس الثوري، ذكر فيه "أقلعت الطائرة المسيرة من قاعدة أمريكية في جنوب الخليج الفارسي".

وتابعت "كانت قد أغلقت جميع معدات تحديد هويتها في انتهاك لقواعد الطيران وكانت تتحرك في سرية تامة".