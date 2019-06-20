ظريف يتهم واشنطن بالكذب

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تكذب بشأن إسقاط بلاده الطائرة المسيرة في المياه الدولية.

كتب ظريف على حسابه الرسمي بـ "تويتر"، "أمريكا تشن إرهابا اقتصاديا على إيران ونفذت عملا سريا ضدنا والآن تتعدى على أراضينا".

وأضاف، "لا نسعى للحرب لكننا سندافع بحماس عن مجالنا الجوي وأراضينا ومياهنا الإقليمية".

وتابع، "سنطرح هذا الاعتداء الجديد على الأمم المتحدة ونظهر أن الولايات المتحدة تكذب بشأن المياه الدولية".

The US wages #EconomicTerrorism on Iran, has conducted covert action against us & now encroaches on our territory.



We don't seek war, but will zealously defend our skies, land & waters.



We'll take this new aggression to #UN & show that the US is lying about international waters — Javad Zarif (@JZarif) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة وكانت في المياه الدولية بصورة واضحة والأمر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة.

وأجاب ترامب، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة "ستعرفون قريبا".

وأضاف أنه "لا يشعر أن إدارته تدفعه نحو الصراع وإنها تفعل عكس ذلك تماما في بعض الحالات".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت أمس الأربعاء إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط التي أُعلنت يوم الاثنين تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".