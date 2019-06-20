بالفيديو... لحظة إسقاط إيران الطائرة الأمريكية

نشرت تقارير صحفية عربية، مساء اليوم الخميس، اللقطات الأولى لإسقاط إيران الطائرة الأمريكية المسيرة.

وقالت قناة "العربية"، إن الجيش الأمريكي نشر تلك الصور، التي تضمنت لحظات سقوط الطائرة المسيرة في المياه الدولية.

وقال الجيش الأمريكي ، إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من المجال الجوي الإيراني.

وبحسب "رويترز"، قال الفريق جوزيف جواستيلا، قائد سلاح الجو في الشرق الأوسط، للصحفيين في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) دون أن يتلقى أسئلة "هذا الهجوم الخطير والتصعيدي غير مسؤول ووقع في محيط ممرات جوية معترف بها قانونا بين دبي في الإمارات ومسقط بعمان معرضا المدنيين لخطر محتمل".

وأضاف أن الطائرة المسيرة لم تنتهك المجال الجوي الإيراني "في أي وقت خلال مهمتها". وقال إنها سقطت في المجال الجوي الدولي بعد استهدافها.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة وكانت في المياه الدولية بصورة واضحة والأمر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة.

فيديو:



الصور الأولى لإسقاط إيران الطائرة الأمريكية المُسيرة في المياه الدولية. pic.twitter.com/kPJRR0poVW — هاشتاق السعودية (@HashKSA) June 20, 2019

وأجاب ترامب، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة "ستعرفون قريبا".

وأضاف أنه "لا يشعر أن إدارته تدفعه نحو الصراع، بل أنها تفعل عكس ذلك تماما في بعض الحالات".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت أمس الأربعاء إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط التي أُعلنت يوم الاثنين تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".