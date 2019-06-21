البنتاغون يقذف منتقديه في موسكو بتهمة تغيير النظام العالمي

ردت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على سياسيي روسيا الذين انتقدوا قرارها بإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

وذكرت قناة "سي إن بي سي" أن البنتاغون رد على منتقدي قراره عبر رسالة إلكترونية كتبتها المتحدثة باسمه المقدم كارلا غليسون.

وجاء في الرسالة إن ضرورة مواجهة التهديدات في منطقة الشرق الأوسط اقتضت إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى المنطقة.

ووفق الرسالة، فإن البنتاغون يحارب الإرهاب ويقوم بتأمين المسارات التجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وتحتوي الرسالة على تهمة ظالمة بحق روسيا، إذ زعمت كاتبتها أن روسيا تسعى إلى تغيير النظام العالمي، مدعية أن النظام الذي تسعى روسيا إلى التخلي عنه كان يضمن السلام طيلة عشرات السنوات.