ترامب: الهجوم على الطائرة دون طيار الأمريكية ربما كان بسبب خطأ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أن الهجوم على طائرة أمريكية دون طيار قد يكون نتيجة لخطأ من قبل الجيش الإيراني، وليس عملا متعمدا.

وقال ترامب للصحفيين: "أشعر، على الرغم من أنني ربما أكون مخطئا، لكن ربما أكون على صواب، وكثيرا ما أكون على صواب عند ارتكاب شخص ما خطأ".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "لديه شعور بأن هذا كان خطأ ارتكبه شخص ما لم يكن يجب عليه ارتكابه". ولم يستبعد ترامب أنه قد يكون شخصًا يتصرف "بمفرده وغبي"، وربما "جنرال أو شخص ارتكب خطأ".

وأضاف ترامب: "إذا كنتم تريدون معرفة الحقيقة، فأنا أجد صعوبة في تصديق أنها كانت مقصودة".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر يوم الخميس في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت، الأربعاء، إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط التي أُعلنت يوم الاثنين تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".