شركات طيران عالمية تعلن تجنب أجزاء من المجال الجوي الإيراني

قال متحدث باسم شركة "كيه.إل.إم" الهولندية للطيران التابعة لإير فرانس، اليوم الجمعة، إن الشركة تتفادى الطيران فوق أجزاء من إيران، مؤكدا بذلك التقرير الذي نشرته شبكة "إن.أو.إس" الهولندية العامة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المتحدث لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وقال التقرير الذي نشرته الشبكة الهولندية إن الشركة قررت تغيير مسار رحلات في أعقاب قرار اتخذته إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ، ليلة أمس، بحظر تحليق الشركات الأمريكية في المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران فوق منطقة مضيق هرمز وخليج عُمان.

من جانبها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الأسترالية، كانتاس إيرويز ليمتد، اليوم الجمعة، إن رحلاتها فوق الشرق الأوسط ستتجنب مضيق هرمز>

وقالت الشركة في بيان إن القرار سيعني تغييرا طفيفا في طريق الرحلات بين أستراليا ولندن.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد أصدرت أمرا طارئا يحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان وسط تزايد التوترات.

وفي منشور منفصل لشركات الطيران قالت الإدارة إن تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية تظهر أن أقرب طائرة مدنية كانت في نطاق حوالي 45 ميلا بحريا من الطائرة المسيرة التي أسقطها صاروخ سطح/جو إيراني، بحسب "رويترز".

وقالت: "كان هناك العديد من الطائرات المدنية العاملة بالمنطقة وقت عملية الاعتراض".

وأضافت أنها لا تزال قلقة من تصاعد التوتر ومن النشاط العسكري على مقربة شديدة من مسارات طائرات مدنية ومن استعداد إيران لاستخدام صواريخ طويلة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار أو دون تحذير بوقت كاف.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر أمس الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.