مقتل 24 شخصا على الأقل إثر حريق ضخم في إندونيسيا

لقي ما لا يقل عن عشرين شخصا مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر حريق ضخم في إندونيسيا، وذلك بحسب مسؤولين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رياض لوبيس، رئيس وكالة مكافحة الكوارث في شمال سومطرة، "هناك 24 وفاة"، مضيفا أن المحققين يعتقدون أنهم تعرفوا على رفات 21 شخصا بالغا وثلاثة أطفال.

وأضاف: "لا نعرف سبب الحريق لكن تم إخماده".