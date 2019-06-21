مستشار روحاني: إذا كان ترامب لا يريد الحرب فعليه تخفيف العقوبات

قال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، إنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد حربا مع طهران فعليه أن يخفف العقوبات، وذلك بعد تصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب إسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية.

ونشر حسام الدين آشنا تغريدة، على "تويتر" قال فيها، "الحرب والعقوبات وجهان لعملة واحدة… إذا كنت لا تريد حربا فعليك أن تفعل شيئا ما بشأن العقوبات".

قال مسؤولون إيرانيون، اليوم الجمعة، إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للتحذير من هجوم وشيك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين القول إن طهران تلقت الرسالة عبر سلطنة عمان الليلة الماضية.

ونقلت "رويترز" عن مصادر القول إن ترامب قال في رسالته "لا نريد الحرب بل محادثات" ومنح طهران مهلة لبدء المحادثات.

وتابعت "إيران ردت على عمان بأن الزعيم الأعلى يعارض أي نوع من المحادثات مع أمريكا لكن الرسالة ستنقل إليه".

كما ذكرت الوكالة أن ترامب أمهل إيران فترة زمنية محدد" للرد على رسالته. وكان رد إيران الفوري تحذيرا صريحا بشأن العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري أمريكي.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر أمس الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من المجال الجوي الإيراني.

وبحسب "رويترز"، قال الفريق جوزيف جواستيلا، قائد سلاح الجو في الشرق الأوسط، للصحفيين في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) دون أن يتلقى أسئلة "هذا الهجوم الخطير والتصعيدي غير مسؤول ووقع في محيط ممرات جوية معترف بها قانونا بين دبي في الإمارات ومسقط بعمان معرضا المدنيين لخطر محتمل".

وأضاف أن الطائرة المسيرة لم تنتهك المجال الجوي الإيراني "في أي وقت خلال مهمتها". وقال إنها سقطت في المجال الجوي الدولي بعد استهدافها.

في وقت سابق، أعلن ترامب أن الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة وكانت في المياه الدولية بصورة واضحة والأمر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة.