قناة عبرية: إسرائيل تتأهب لاحتمال شن هجوم أمريكي على إيران

قال مسؤول إسرائيلي، إن الإدارة الأمريكية، لن تترك واقعة إسقاط إيران للطائرة المسيرة تمر مرور الكرام.

وأوضح المسؤول في تصريحات نقلتها قناة "أي 24 نيوز"، قائلا "لقد صعد الإيرانيون ردهم، لقد تحركوا ضد هدف أمريكي واضح، ولكنهم حرصوا على عدم إلحاق خسائر بشرية".

ورجح إسرائيليون أن يكون الرد الأمريكي على "التصعيد الإيراني" محدودا، نظرا لتصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة، بأنه غير معني بالحرب.

وذكرت القناة العبرية أن "هناك حالة تأهب فرضت في إسرائيل لاحتمال شن الولايات المتحدة عملية محتملة، وعليه، فإنه جرت مشاورات أمنية في إسرائيل مؤخرا".

وتابعت أن إسرائيل "تعمل على تشديد التنسيق مع القوات الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القيادة المركزية للجيش الأمريكي".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر يوم أمس الخميس في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت أول أمس الأربعاء إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط التي أُعلنت يوم الاثنين تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".