بومبيو يهدد إيران بإجراءات جديدة إذا لم تمتثل لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية

واشنطن - سبوتنيك. وقال بومبيو، اليوم السبت، "يتعين على إيران التصديق على اتفاقية باليرمو واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي المعنية بتبيض الأموال وإلا ستواجه المزيد من التدابير".
قالت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، أمس الجمعة، إنها راضية عن إلغاء الرئيس دونالد ترامب للضربات العسكرية المزمعة على أهداف إيرانية، وأضافت أن حجم الأضرار الجانبية من تلك الضربات كان سيصبح "مستفزا جدا".
وقالت بيلوسي للصحفيين "توجيه ضربة تخلف هذا القدر من الأضرار الجانبية سيكون أمرا مستفزا للغاية… أنا سعيدة لأن الرئيس لم يفعل ذلك" وشددت على مطلبها المتعلق بحصول ترامب على تفويض من الكونغرس أولا قبل أي عمل عسكري ضد طهران.
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