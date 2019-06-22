بومبيو يهدد إيران بإجراءات جديدة إذا لم تمتثل لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية

هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران باتخاذ المزيد من التدابير إذا لم تصادق على اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية المعنية بتبيض الأموال.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بومبيو، اليوم السبت، "يتعين على إيران التصديق على اتفاقية باليرمو واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي المعنية بتبيض الأموال وإلا ستواجه المزيد من التدابير".

وأضاف في بيان ان " فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن تبيض الأموال ردت على رفض إيران المتعمد لمعالجة مشاكلها المتعلقة بتبيض الأموال وتمويل الإرهاب بشكل منهجي، بتشديد الرقابة على المؤسسات المالية الموجودة في إيران".

قالت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، أمس الجمعة، إنها راضية عن إلغاء الرئيس دونالد ترامب للضربات العسكرية المزمعة على أهداف إيرانية، وأضافت أن حجم الأضرار الجانبية من تلك الضربات كان سيصبح "مستفزا جدا".

وقالت بيلوسي للصحفيين "توجيه ضربة تخلف هذا القدر من الأضرار الجانبية سيكون أمرا مستفزا للغاية… أنا سعيدة لأن الرئيس لم يفعل ذلك" وشددت على مطلبها المتعلق بحصول ترامب على تفويض من الكونغرس أولا قبل أي عمل عسكري ضد طهران.