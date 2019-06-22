مادورو: زيارة باشيليت لفنزويلا سمحت بالمضي قدما في مجال حقوق الإنسان

يعتقد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن زيارة مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، لبلاده ، سمحت بالمضي قدما في مجال حقوق الإنسان.

بوينس إيرس — سبوتنيك. وقال مادورو في حديث عقب لقائه مع باشيليت بث على تويتر: "أعتقد أنها كانت زيارة جيدة… اليوم خلال زيارة ميشيل باشيليت، اتخذنا الخطوة الأولى نحو التقارب بين الحكومة الفنزويلية والمجتمع الفنزويلي لتطوير العلاقات في مجال حقوق الإنسان، نحن نتحرك إلى الأمام. أعتقد أن هذه الزيارة كانت ناجحة لكل من فنزويلا ونظام القانون الدولي".

وعقدت باشيليت فضلا عن لقائها بالرئيس الفنزويلي، سلسلة من الاجتماعات في فنزويلا في الفترة من 19إلى 21 حزيران /يونيو، حيث التقت، برئيس الجمعية الوطنية التأسيسية، ومكتب المدعي العام ومفوض حقوق الإنسان.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيساً مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب في بلاده، واصفا غوايدو، بأنه دمية للولايات المتحدة، وأكدت دول عدة، منها روسيا إيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.