ترامب يقول إنه لا يسعى إلى حرب مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه لا يسعى إلى حرب مع إيران لكنه حذر من أن الصراع إذا حدث فسيؤدي إلى "إبادة".

واشنطن — سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز، قال ترامب في مقابلة مع محطة إن.بي.سي نيوز الإخبارية "لا أسعى لحرب وإذا حدث فستكون إبادة لم تشهدها من قبل ، لكنني لا أتطلع للقيام بذلك".

وأعلنت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان، يوم الخميس، أنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، كانت تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.

غير أن الجيش الأمريكي نفى ما أعلنته طهران، وقال إنّ الطائرة التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني".