سريلانكا تمدد حالة الطوارئ إثر اعتداءات عيد الفصح

أعلنت السلطات السريلانكية، اليوم السبت، أن الرئيس ​مايثريبالا سيريسينا​ قرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد بسبب الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي حصلت خلال عيد الفصح.

ونقل موقع " الخليج تايمز " أن حالة الطوارئ العامة ستبقى قائمة في البلاد وبالتالي سيمدد التدابير الاستثنائية المتخذة على إثر اعتداءات الإرهابية الأخيرة.

وتعد هذه التدابير الاستثنائية زيادة في صلاحيات ​الشرطة​ و​قوى الأمن​ لتوقيف المشبوهين واعتقالهم في حال أي شبهة.

وتحتجز السلطات السريلانكية أكثر من 100 شخص بينهم عشر نساء، في الوقت الراهن، بسبب التفجيرات الانتحارية التي استهدفت في عيد الفصح ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة في ​كولومبو​.