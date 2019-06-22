تركيا تتسلم "القلعة الطائرة" التي تشارك بصناعتها مع دول أوروبية

استلمت تركيا طائرة من طراز "أي 400 إم" المصنوعة في إسبانيا في إطار مشترك تشارك به تركيا مع دول أوروبية.

وبحسب "الأناضول"، تسلمت تركيا طائرة عملاقة من طراز "أي 400 إم" والملقبة بـ"القلعة الطائرة"، والتي صنعت في إسبانيا في إطار عمل مشترك تشترك به تركيا.

وقالت الوكالة أن الطائرة ستدخل الخدمة كطائرة لمهام النقل لدى سلاح الجو التركي، وتوجد الطائرة بمقر قيادة النقل الجوي الثانية في ولاية قيصري وسط البلاد.

وأصلح عدد الطائرات من الطراز نفسه الذي تمتله تركيا ثمانية، وتشارك تركيا في مشروع إنتاج طائرات "أي 400 إم" مع ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وبلجيكا، إسبانيا.

ومن المنتظر أن يصل إجمالي عدد الطائرات من طراز "أي 400 أم" التي ستتسلمها تركيا 10 طائرات لغاية 2022.

استلم الجيش التركي طائرة شحن عسكري عملاقة الثامنة من اصل عشر طائرات متعاقد عليها من طراز A400-M، والتي تسمى القلعة الطائرة، بعد الإنتهاء من تصنيعها في مشروع نصنيع مشترك مع دول اوروبية. pic.twitter.com/Lb14QD6rnt — Turkeynews 🇹🇷 (@Turkeynews3) June 22, 2019

​كما أن من المنتظر أن تقدم تركيا خدمات عبر الطائرات المذكورة التي تملكها إلى البلدان الأخرى.