مصدر: نسبة التصويت في انتخابات موريتانيا 55%

وكشف المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك" أن "عمليات فرز الأصوات متواصلة وستظهر النتائج تباعا الليلة وغدا.. لكن النتائج الأولية لن تظهر قبل مساء الغد".

وبلغت نسبة المشاركة في آخر انتخابات رئاسية عرفتها البلاد نسبة 56%، حين فاز الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بنسبة 82%، في انتخابات 2014 التي قاطعتها المعارضة.

ويحق لأكثر من 1.5 مليون ناخب التصويت في الاقتراع الذي جرى في أكثر 3870 مكتب تصويت، 45 منها خارج البلاد.

ويتنافس في هذه الانتخابات ستة مرشحين، هم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، ورئيس الحكومة السابق سيدي محمد ولد بوبكر، والمعارض محمد ولد مولود، والناشط الحقوقي بيرام ولد عبيدي، والبرلماني السابق كان حاميدو بابا، والخبير المالي محمد الأمين المرتجي.

وتعتبر هذه الانتخابات واحدة من أهم الاستحقاقات الرئاسية التي تشهدها موريتانيا منذ انطلاق التعددية السياسية بداية التسعينيات، كما أنها أول انتخابات يسلم فيها رئيس منتهية ولايته الحكم لرئيس منتخب.