روحاني يدعو المنظمات الدولية للرد على اختراق طائرة مسيرة أميركية للأجواء الإيرانية

وذكرت وكالة " مهر " الإيرانية نقلا عن الرئيس الإيراني روحاني الذي قال "أطالب المجتمع الدولي بتحول مسؤولياته تجاه هذه السياسة الأمريكية في المنطقة".

وأضاف قائلا " واشنطن شرعنت الإرهاب الاقتصادي ضد شعبنا وفرضت عقوبات تشمل الأدوية والمواد الغذائية".

وشدد روحاني على ضرورة تكثيف العمل التنسيقي والدبلوماسي الذي من شأنه أن يحد من دائرة الصراعات والحروب.

ومن جهتها قالت رئيسة البرلمان ، إن "إيران لعبت دوراً هاماً وقوياً فيما يخص المفاوضات وحل النزاعات بالوسائل السلمية وفي تعزيز التعددية في العالم".

وتابعت أن "مضمون الاتفاق النووي قوي للغاية، واليوم الجميع يعلم أن الحوار والتفاوض ضروريان لتحقيق السلام والاستقرار".