مقتل 14 شخصا في انهيار خيمة أثناء مناسبة دينية في شمالي الهند

قتل 14 شخصا، اليوم الأحد، إثر انهيار خيمة أثناء احتفالية دينية في شمالي الهند.

وأفاد تلفزيون نيودلهي "إن دي تي في" بـ "مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وجرح آخرين بعد انهيار خيمة بمنطقة بارمر بولاية راجاستان أثناء تجمعهم أسفلها لإحياء طقس ديني".

Rajasthan: At least 10 dead and around 24 injured after a 'pandaal' collapsed in Barmer. Injured persons admitted to a hospital. More details awaited. pic.twitter.com/fbXEtyZ4C7 — ANI (@ANI) June 23, 2019

​وذكرت صحيفة "إنديا توداي" أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب من موقع الحادث، مشيرة إلى أن انهيار الخيمة كان بسبب الرياح القوية.

وعلق رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على الحادث قائلا "انهيار الخيمة في ولاية راجاستان بارمر أمر مؤسف، أفكاري مع عائلات الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين.