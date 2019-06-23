احتفاء إسرائيلي بأول طيار من الطائفة الدرزية (بالصور)

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم، الأحد، أن الملازم "ج" هو أول طيار من الطائفة الدرزية في الجيش الإسرائيلي.
وقال أدرعي:
بحب هذه الهمة المهمة، بحب أن أصبح طيّارًا"- تعرفوا على الملازم "ج" الذي يصنع هذا الأسبوع التاريخ، حيث يصبح أول طيّار من الطائفة الدرزية في الجيش الإسرائيلي.
"بحب هذه الهمة المهمة، بحب أن أصبح طيّارًا"- تعرفوا على الملازم "ج" الذي يصنع هذا الأسبوع التاريخ حيث يصبح أول طيّار من الطائفة الدرزية في #جيش_الدفاع ✈️ pic.twitter.com/UByI0FfGuz— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 23, 2019
وأوضح نظيره للإعلام الدولي، عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هناك 3 ملاحين جويين دروز قد تخرجوا خلال السنوات الأخيرة من الكلية الجوية، مستطردا "ألف مبروك وإلى الأمام يا صقر"!
إنضموا إلي بتمنى النجاح والتوفيق للملازم أول ج. الذي سيصنع اليوم الخميس التاريخ حيث سيصبح أول طيار درزي يخدم في صفوف سلاح الجو الإسرائيلي (هناك 3 ملاحين جويين دروز قد تخرجوا خلال السنوات الأخيرة من الكلية الجوية).— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 23, 2019
ألف مبروك وإلى الأمام يا صقر! pic.twitter.com/i0ZleEVRsr
وكتب جندلمان، قائلا:
انضموا إلي بتمنى النجاح والتوفيق للملازم أول ج. الذي سيصنع اليوم التاريخ حيث سيصبح أول طيار درزي يخدم في صفوف سلاح الجو الإسرائيلي (هناك 3 ملاحين جويين دروز قد تخرجوا خلال السنوات الأخيرة من الكلية الجوية).
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