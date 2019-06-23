ترامب: لم أناقش قضية مقتل خاشقجي خلال اتصالي مع ولي العهد السعودي

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن كان ناقش قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية باسطنبول، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة.

وقال ترامب في برنامج "لقاء الصحافة" الذي تبثه شبكة "إن بي سي" الأمريكية: "لم أفعل ذلك لأنه لم تأت بالفعل مناسبة لذلك خلال هذا النقاش"، وفقا لرويترز.

وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الاتصال الهاتفي، الذي جاء عقب إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة في الخليج، ركز على التوتر مع إيران والنفط.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى مساء الجمعة، اتصالا عاجلا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وجاء اتصال ترامب مع محمد بن سلمان، عقب رسالة التهديد التي أطلقها ترامب وتحذيره طهران من هجوم عسكري وشيك.

وقال البيت الأبيض، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، إن ترامب تحدث مع ولي العهد السعودي، بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط، وتأثيره على سوق النفط.

كما أشار البيت الأبيض إلى أن ترامب ناقش مع الأمير محمد بن سلمان، ما وصفه بـ"التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي، الذي ينتهجه النظام الإيراني".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، في بيان: "ناقش الزعيمان الدور الحاسم للمملكة العربية السعودية في ضمان استقرار الشرق الأوسط وأسواق النفط العالمية".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر أمس الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من المجال الجوي الإيراني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط، التي أُعلنت يوم الاثنين، تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".