المبعوث الأمريكي لإيران: لا نسعى لمواجهة طهران لكن هناك ضرورة للحد من تهديداتها

أكد المبعوث الأمريكي، مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية المكلف بجوانب نشاطات إيران، برايان هوك، اليوم الأحد، أن بلاده لا تسعى لمواجهة مسلحة مع إيران، فيما رأى أن هناك ضرورة لتعاون دولي بغية الحد مما أسماه "تهديدات إيران".

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب ما نقل الموقع الإخباري لقناة "العربية" السعودية، فإن اعتبر أن ما أسماه بـ "أذرع إيران" في المنطقة، تمثل تهديدا كبيرا، على حد قوله.

وقال المبعوث الأمريكي، الذي كان يتحدث من الكويت، "عملنا مؤخرا في مجلس الأمن بشكل جيد بشأن إيران".

وفي موضوع آخر، أكد هوك أن القوات الأمريكية في الكويت "تسهم في تعزيز أمن المنطقة".

وأضاف هوك، "تعزيز الأمن من أهم أولويات التعاون بين الولايات المتحدة والكويت".

وكان هوك بحث مع وزيري الدفاع والخارجية الكويتيين، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، والشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما تم بحث العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط الكويت والولايات المتحدة؛

واستعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

ووصل هوك، إلى الكويت، أمس، لبحث الأوضاع بالمنطقة عقب الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في خليج عُمان، قبل نحو عشرة أيام.

ويزور هوك الكويت والسعودية والإمارات وعُمان والبحرين؛ حيث يناقش المستجدات بالمنطقة.

جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتنع "في آخر لحظة" عن توجيه ضربة عسكرية لإيران، عقب إسقاطها طائرة استطلاع أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز، بين الخليج وبحر عمان، قبل عدة أيام.