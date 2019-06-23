السعودية: حالة وفاة و7 مصابين في الهجوم بطائرة مسيرة على مطار أبها

أعلنت السعودية عن وفاة أحد المقيمين السوريين متأثرا بإصابته في الهجوم على مطار أبها.

توفي شخص وأصيب 7، في الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" على موقف سيارات في مطار أبها، مساء اليوم الأحد.





يتبع…