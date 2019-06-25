دون مراجعة الكونغرس... ترامب يؤكد حقه في ضرب إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه "سلطة كافية" لبدء أي عمل عسكري ضد إيران دون الحصول على موافقة الكونغرس.

وأضاف ترامب في حديث لصحيفة "هيل" الأمريكية: "نعم، لدي (مثل هذه الصلاحيات)"، وذلك ردا على سؤال "عما إذا كان يتمتع بسلطة كافية لشن أي عمليات عسكرية ضد إيران دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس".

وعلق ترامب على تصريحات نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أكدت فيها أن ترامب لا يملك الحق بالقيام بأي أعمال عدائية ضد إيران دون موافقة الكونغرس وقال: "أنا أخالف هذا الرأي، يبدو أن الأغلبية تخالف".

وأوضح أنه كان على وشك اتخاذ قرار بضرب إيران، لكنه قرر عدم القيام بذلك لأنه لم يكن متناسبا، مشيرا في الوقت ذاته على أن إدارته ستواصل إطلاع الكونغرس على ما تقوم به، وتابع "أحب إبقاءهم على اطلاع، لكن لا يتعين علي القيام بذلك بشكل قانوني".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الجمعة الماضية، أنه ألغى هجوما، تم تجهيزه بالفعل، على إيران، نظرا لعدد القتلى الذي قد يخلفه، وهو ما لا يتناسب مع إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار، مشيرا إلى أن الأمر كان ليختلف لو كانت الطائرة مأهولة بمواطنين أمريكيين.

وقال ترامب إنه يعتقد أن إيران ارتكبت خطأ على الأرجح، لكنه أشار إلى أن "جنرال أو شخصا ما" هو من ارتكب خطأ إسقاط الطائرة.

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن دونالد ترامب كانت لديه شكوك حول معرفة القيادات العليا في إيران بإسقاط الطائرة الأمريكية دون طيار.

وأوضح بينس، أمس الأحد، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "سي إن إن"، أن الرئيس لم يكن متأكدا إذا ما كانت السلطات العليا في إيران قد سمحت بهذا الأمر أم لا.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أنه بعد إخبار ترامب بتقييم عدد الضحايا المحتمل جراء الضربة الأمريكية الانتقامية، خلص الرئيس إلى أن هذا الرد لن يكون متناسبا مع حادث إسقاط الطائرة.

وأكد بينس أن الرئيس الأمريكي وضع اعتبارا للحياة الإنسانية أولا، وأن ترامب "طرح على الطاولة أننا نريد الأفضل لشعب إيران".

وكانت إيران أعلنت أنها أسقطت طائرة مراقبة أمريكية مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، زاعمة أنها كانت في مهمة تجسس فوق أراضيها، فيما تتمس كالولايات المتحدة الأمريكية بأن الطائرة أسقطت فوق مياه دولية.