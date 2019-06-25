الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره الإماراتي الوضع في سوريا ومنطقة الخليج

يبحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 26 يونيو/ حزيران مع نظيره الإماراتي الوضع في سوريا وفي منطقة الخليج.