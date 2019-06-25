الدفاع الروسية توضح كيف وسائل الإعلام الغربية "تغسل الأدمغة"

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أندريه كارتابولوف، أنه غالبًا ما تؤدي السياسة الإعلامية لوسائل الإعلام الغربية إلى تصور مشوه للتاريخ.

قال كارتابولوف في مقابلة مع قناة "زفيزدا": "كثيرا ما تشوه وسائل الإعلام الغربية التاريخ حتى ينسى الجيل الأصغر ما فعله أجدادهم من أجلهم".

فوفقًا لكارتابولوف، عندما أجري استطلاع حول الحرب العالمية الثانية في شوارع باريس، اتضح أن أيا من سكانها لم يكن يعلم عن دور الاتحاد السوفييتي في الانتصار على الفاشية، ويعتقد معظمهم أن الولايات المتحدة لعبت الدور الرئيسي.

وأضاف كارتابولوف "هذا غسل دماغ وتزوير صريح للتاريخ".

وأشار نائب وزير الدفاع إلى أنه "إذا كانوا يحاولون خنقنا بالدعاية، فيجب علينا اتخاذ إجراءات جوابية. وسائل الإعلام هي منصة للتأثير على الوعي. وسائل الإعلام هي في الواقع سلاح دمار شامل".