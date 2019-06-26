واشنطن تخصص 4 ملايين دولار لأوكرانيا لتخزين الأسلحة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم التوصل إلى مذكر تفاهم بين والولايات المتحدة وأوكرانيا، سيتم بموجبها بناء ستة مستودعات للأسلحة في غضون عامين.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "تتضمن المذكرة تخصيص 4 ملايين دولار لبناء ستة مستودعات للأسلحة في غضون عامين لوزارة الدفاع الأوكرانية".

وتهدف هذه الخطوة إلى حفظ أمن تخزين الأسلحة والذخيرة في أوكرانيا.

هذا ويقدر مجموع المساعدات العسكرية الأمريكية لحكومة كييف، في فترة 2004-2018 لتخزين الأسلحة التي بقيت في يد السلطات الأوكرانية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بـ40 مليار دولار.

وقدمت واشنطن لأوكرانيا في آذار/مارس الماضي دعم كامل لتدمير نحو 1.7 ألف طن من الأسلحة السوفيتية القديمة.

يذكر أن عدة حرائق كبيرة اندلعت في مستودعات للأسلحة في أوكرانيا في السنوات الأخيرة.