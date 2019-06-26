سلطات نيكاراغوا تعتقل أربعة رجال عرب من "داعش" دخلوا البلاد بطريقة غير مشروع

أعلنت الشرطة في نيكاراغوا، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مصريين وعراقيين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة يشتبه في وجود صلات لهم بتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول).

موسكو — سبوتنيك. وقالت الشرطة في بيان: "تم إلقاء القبض على أربعة رجال دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة من كوستاريكا".

وأشار البيان إلى أنه سيتم ترحيل الأربعة إلى كوستاريكا.

وأختتم البيان: "المصريان هما محمد إبراهيم ومحمد عيسى، والعراقيان أحمد غانم محمد الجبوري ومصطفى على محمد ياهوب".

يذكر أن العراق أعلن في كانون الأول/ ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".