أرامكو السعودية توقع 12 اتفاقا مع شركات كورية

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الأربعاء، توقيع 12 اتفاقية مع شركاء من كوريا الجنوبية.

وأوضحت الشركة أن الاتفاقيات مع الجانب الكوري تأتي في إطار استراتيجية بعيدة المدى لنمو أنشطة المنبع والتنوع، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتتضمن الاتفاقيات، التي وقعتها الشركة السعودية مع شركات كورية من بينها شركة "هيونداي" للصناعات الثقيلة، بناء السفن وتصنيع المحركات والتكرير والبتروكيماويات وإمدادات الخام والمبيعات وتخزين النفط.

ويزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كوريا االجنوبية، اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل توسيع التعاون في عدة قطاعات مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن.

ولم يزر ولي عهد السعودية كوريا الجنوبية منذ عام 1998، حينما قام ولي العهد آنذاك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بزيارة البلاد.

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط والمصدر الأول للنفط الخام لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.



