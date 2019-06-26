صحيفة تكشف سببا جديدا لعدم بداية ترامب الحرب على إيران

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب هدد بمحو إيران إذا تجرأت على مهاجمة أي شيء أمريكي مرة أخرى، وفي نفس اليوم جاء الرد الإيراني بأنها ستسقط أي طائرة أمريكية تخترق مجالها الجوي، ثم قال ترامب إنه مستعد للحوار مع إيران وعليهم إخباره عندما يكونون مستعدين للتفاوض".
وذكرت أن ترامب رد على أسئلة تلقاها من صحفيي البيت الأبيض، بعدما قال إن احتمال الحرب مع إيران قائم، حول وجود استراتيجية لإنهاء هذه الحرب، فقال: "لن تكونوا بحاجة لاستراتيجية للخروج وإنهاء الحرب مع إيران وأنا لا أنفذ استراتيجيات لإنهاء الحرب".
وتابعت الصحيفة: "العلاقات بين البلدين تدهورت بشكل كبير منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية استهدفت القطاع النفطي الذي تعتمد عليه البلاد، وجعلت قيام الإيرانيين ببيع النفط لدول أخرى أمرا شديد الصعوبة".
كما قالت: "هذا كله تزامن مع حملة من التصعيد الإعلامي برعاية أميركية ضد طهران كان لها أثر كبير جدا على الاقتصاد الإيراني، لكنها لم تدمره حتى الآن".
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