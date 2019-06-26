الرئيس الأمريكي يوجه اتهاما إلى تويتر

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اتهاما لموقع "تويتر"، بـ"فرض رقابة عليه لصالح الديمقراطيين".

صرح ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس بزنس"، قائلا: "يمنعون الناس من متابعتي عبر "تويتر" لذلك أواجه الكثير من الصعوبات في إيصال رسالتي".

وأشار الرئيس الأمريكي، الذي يندد كثيرا بـ"تواطؤ" بين عمالقة التكنولوجيا واليسار، إلى أن "هؤلاء الناس جميعهم ديمقراطيون، إنهم منحازون تماما إلى الديمقراطيين"، بحسب " سكاي نيوز ".

وأضاف: "إذا أعلنت غدا أنني أصبحت ديمقراطيا لطيفا، سأكسب خمس مرات أكثر من المتابعين، ما يفعله تويتر فظيع. الكثير من الناس قالوا لي إنهم لم يتمكنوا من متابعتي عبر تويتر".

يذكر أن ترامب كان قد اتهم مواقع التواصل الاجتماعي بقمع الأصوات الداعمة له، مشيرا إلى أن موقع غوغل "يتلاعب بنتائج محرك البحث الخاص به لصالح وسائل إعلام يسارية".