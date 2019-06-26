الرئيس الأمريكي يوجه اتهاما إلى تويتر

صرح ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس بزنس"، قائلا: "يمنعون الناس من متابعتي عبر "تويتر" لذلك أواجه الكثير من الصعوبات في إيصال رسالتي".
وأضاف: "إذا أعلنت غدا أنني أصبحت ديمقراطيا لطيفا، سأكسب خمس مرات أكثر من المتابعين، ما يفعله تويتر فظيع. الكثير من الناس قالوا لي إنهم لم يتمكنوا من متابعتي عبر تويتر".
يذكر أن ترامب كان قد اتهم مواقع التواصل الاجتماعي بقمع الأصوات الداعمة له، مشيرا إلى أن موقع غوغل "يتلاعب بنتائج محرك البحث الخاص به لصالح وسائل إعلام يسارية".
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