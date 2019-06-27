ظريف: واشنطن ليست في وضع يمكنها من طمس إيران

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في وضع يمكنها من طمس إيران.

وصف ظريف المواقف الأمريكية الأخيرة تجاه بلاده بـ"التصادمية والاستفزازية"، خاصة فيما يخص العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على قيادات إيرانية، مؤكدًا أن "طهران لا تسعى للحرب"، كما نقلت "سي ان ان".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة "ليست في وضع يمكنها من طمس إيران"، على حد تعبيره، معتبرًا أن الولايات المتحدة تسعى إلى "تقويض حكومة بلاده"، مشيرًا إلى أن القرار الأمريكي بذلك "جاء بناءً على تحليل خاطئ".

وتدهورت العلاقات في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شهدت وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعد وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان مؤخراً، ومن ثم إسقاط الحرث الثوري الإيراني لطائرة أمريكية مسيرة دخلت مجال الجمهورية الإيرانية الإسلامية بعمق سبعة كيلومترات.