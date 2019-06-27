تقرير يكشف أغلى المدن للعيش في العالم وبينها عربية

أصدر موقع أبحاث اقتصادي دراسة جديدة عن أكثر الدول غلاء للعيش بالنسبة للمواطنين في العالم، حيث تم تصنيف أكثر من 500 مدينة وفق معايير اقتصادية واجتماعية عديدة أبرزها قيمة السكن والنقليات وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والكماليات الأخرى التي يحتاجها المواطن في حياته.

وبحسب التصنيف الصادر عن موقع " ميرسير" للأبحاث احتلت مدينة هونغ كونغ المركز الأول بين أغلى المدن للعيش فيها في العام 2019، وتلتها مدينة طوكيو اليابانية وجاءت مدينة سنغافورة في المركز الثالث والمركز الرابع كان من نصيب مدينة سيئول الكورية الجنوبية.

أما المركز الخامس فكان من نصيب مدينة زيوريخ السويسرية، وتبعتها شنغهاي الصينية ثم عشق آباد التركمانستانية وبعدها العاصمة الصينية بكين، وتلتهم نيويورك الأميركية في المركز التاسع، ثم مدينة شينجين الصينية في المركز العاشر.

وجاءت مدن أوروبية أخرى في الترتيب التالي: جنيف (13) لندن (23) موسكو (27) وباريس (47).

أما أول مدينة عربية بين المدن الأغلى للعيش وفقا للتصنيف، فكانت مدينة دبي الإماراتية التي احتلت المركز 21، ثم العاصمة الإماراتية أبو ظبي في المركز 33 وتلتها العاصمة السعودية الرياض في المركز 35.

واحتلت بيروت المركز 53 وتبعتها عربيا العاصمة البحرينية المنامة في المركز 57 ثم جيبوتي في المركز 59 عالميا. أما العاصمة الأردنية عمان احتلت المركز 75 وتبعتها جدة السعودية في المركز 100، ثم مسقط التي احتلت المركز 103.