ما حقيقة شن أمريكا هجوما إلكترونيا ضد "حزب الله" اللبناني

شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما إلكترونيا واسعا ضد "حزب الله" اللبناني، بعد أيام من إسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيرة، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون.

وقال المسؤولون إن الهدف من الهجوم هو اختراق وتعطيل الاتصالات الشبكية لـ"حزب الله"، بينما لم يتم الإفصاح عن مدى الضرر، الذي ألحقه الهجوم بشبكات اتصالات الحزب، بحسب " سي إن إن ".

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على الأنباء، بينما قال النقيب، ويليام أوربان، المتحدث باسم القيادة، التي تتولى الإشراف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط: "إن القيادة المركزية الأمريكية ترفض التعليق على أي هجوم إلكتروني".

ومع تزايد التوترات في الأسابيع الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، كان هناك قلق من احتمال أن تشن هجمات ضد القوات الأمريكية ومصالح حلفائها في المنطقة.