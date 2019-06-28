بوتين يحث دول بريكس للبحث عن حلول للمشاكل التي تراكمت في التجارة العالمية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الوضع في الاقتصاد العالمي لا يمكن إلا أن يثير القلق، مشيرا إلى أن الحمائية والحواجز السياسية تتزايد في العالم.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين خلال أجتماع دول بريكس على هامش قمة العشرين: " الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، لا يمكن أن لا يثير القلق، وبشكل تلقائي فإن التجارة الدولية لم تعد محرك النمو الاقتصادي وتعاني من عبئ الحمائية المتزايد والقيود والحواجز ذات الدوافع السياسية".

وأشار بوتين إلى أن هناك مؤشرات تؤكد ضعف نشاط الأعمال، وتفاقم الدين العالمي، وتقلبات كبيرة في الأسواق المالية وأسواق العملات والسلع.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الحالي، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.