قرار مجلس أوروبا... خطوة أولى نحو الاعتراف بالقرم أرضا روسية

وقررت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قبل أيام إعادة حق التصويت للوفد الروسي لكي تستأنف روسيا مشاركتها في أعمال مجلس أوروبا.

وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد حرمت الوفد الروسي من هذا وغيره من الحقوق في عام 2014، استجابة لرجاء السلطة الأوكرانية الجديدة التي بدأت وقتذاك حملتها العسكرية على سكان منطقة دونباس من مناوئي الانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف، متهمة موسكو بالوقوف وراء الحركة الاحتجاجية في جنوب شرق أوكرانيا.

ثم رفضت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الاعتراف بشرعية انفصال شبه جزيرة القرم عن الإدارة الأوكرانية والانضمام إلى روسيا، لإرضاء مدبري الانقلاب في العاصمة الأوكرانية.

وكشف بوروشينكو على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" عن انزعاجه من قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وأعرب في الوقت نفسه عن أمله في أن يتمكن الوفد الأوكراني إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من منع رفع القيود الأخرى عن الوفد الروسي.

وبيّن بوروشينكو أن قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أزعجه لأنه يعتبر إعادة الحقوق للوفد الروسي خطوة أولى نحو اعتراف أوروبا بانتماء القرم لروسيا.