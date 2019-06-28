من بين جميع الحاضرين... ابن سلمان يتقدم لمصافحة الرئيس الروسي (فيديو)

تصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي الملك محمد بن سلام خلال قمة العشرين.

وجرت المصافحة بين الزعيمين قبيل التقاط صورة تجمع جميع الحاضرين، حيث أنه وعند وقوف الرئيس الروسي تقدم ولي العهد السعودي لمصافحته بشكل خاص.

Путин перед G20 перекинулся парой слов с Трампом. И пожал руку наследному принцу Саудовской Аравии бен Салману pic.twitter.com/jCGv2UHtDa — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.

وأثارت مصافحة بوتين وبن سلمان خلال قمة العشرين في الأرجنتين العام الفائت أعجاب الكثير من السعوديين.