الخارجية الهندية: أنظمة "إس-400" لم تدرج على جدول لقاء مودي وترامب

صرح النائب الأول لوزير الخارجية الهندي، فيجاي غوخالي، اليوم الجمعة، بأن موضوع شراء الهند أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية لم يدرج على جدول المباحثات بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.

نيوديلهي — سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية عن "غوخالي"، قوله للصحفيين إن الاجتماع بين الزعيمين كان "ودياً ومثمراً جداً".

وأضاف غوخالي:

"لم تتم مناقشة قضايا التعاون في مجال الدفاع تقريبًا. أما بالنسبة إلى "إس-400" ، فلم يتم طرح هذا الموضوع أيضًا. لقد ركزنا على مناقشة إمكانات تعاوننا الثنائي في هذا المجال، ودعمنا الرئيس ترامب".

وفقاً لغوخالي، من بين الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، كانت الوضع مع إيران، وقضايا الشراكة التجارية والدفاعية، بالإضافة إلى إدخال تكنولوجيات الجيل الخامس (شبكات الجيل الخامس).

في عام 2018، كانت الولايات المتحدة تصر على تخلي نيودلهي عن خطط شراء أنظمة "إس-400" من موسكو، وعلى الرغم من الاعتراف بالعلاقات السابقة بين الهند وروسيا في المجال الدفاعي، لم تستبعد واشنطن فرض العقوبات العقوبات بموجب قانون "كاتسا" ("حول مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات"). من جانبها شددت قيادة الهند مرارًا على أنها تعتبر تطبيق قيود انفرادية ضدها أمراً غير مشروع.

ووقعت روسيا والهند بداية تشرين الأول/أكتوبر 2018، عقدًا لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس 400" لنيودلهي، وتبلغ قيمة خمسة أفواج من أحدث أنظمة الصواريخ الصاروخية 5.43 مليار دولار، وبالتالي سوف تصبح الهند ثالث مشتر أجنبي لهذه الأنظمة بعد الصين وتركيا.

وتعد روسيا إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل اليوم شريكًا رئيسيًا للهند في مجال التعاون العسكري التقني.