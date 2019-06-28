قائد عسكري إيراني: لن نسمح لأي بلد بانتهاك أراضينا

أكد مساعد الشؤون التنسيقية للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد علي عبد اللهي، أن القوات المسلحة لبلاده لن تسمح لأي بلد بانتهاك الأراضي الإيرانية.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء بأن مساعد الشؤون التنسيقية للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أشار في تصريح، إلى اسقاط طائرة أمريكية مسيرة من قبل حرس الثورة الإسلامية، قائلاً، بعد إسقاط طائرة متطورة من قبل حرس الثورة الإسلامية بات الأمريكيون عاجزين، ويطلقون تصريحات متناقضة.

ولفت إلى أن الشعب الإيراني أربك الاستكبار العالمي عبر المقاومة، قائلا:

"إن الدول التي تتحالف مع أمريكا لا تحقق أي نجاح، كما أن لا قدرة لها على القيام بأبسط الأمور".

وأكد مساعد الشؤون التنسيقية للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن الثورة الإسلامية حققت نجاحات كثيرة وستواصل هذه المسيرة، قائلا:

"إذا كان هناك حرب في الشرق الأوسط اليوم، فإن أمريكا هي المسبب لها".

وأضاف أنه على الأمريكيين أن يعلموا بأن زمن الغطرسة قد ولى، لأن هناك قوة في المنطقة بإسم إيران.

ونوه العميد عبد اللهي إلى أن الثورة الإسلامية لم تكن البادئ في أي حرب، قائلاً، إن إيران لن تسمح لأي بلد بانتهاك أراضيها، وعلى الاستكبار العالمي أن يعرف بأن إيران لن تتهاون في الدفاع عن أراضيها بأي شكل من الأشكال، وستستفيد من كل قواها للقيام بهذا الأمر.