عراقجي: مباحثات فيينا خطوة إلى الأمام لكنها ليست كافية حتى الآن

طهران — سبوتنيك. وقال عراقجي، بمؤتمر صحفي في فيينا نقلته وكالة "فارس" الإيرانية "المباحثات خطوة إلى الأمام لكنها ليست كافية حتى الآن".

وأوضح "عقدنا اليوم اجتماعا طويلا لأكثر من ثلاث ساعات، وكان اجتماعا إيجابيا وبناء بشكل عام، وتقدمنا خطوة في هذا الاجتماع عن الاجتماعات السابقة. لكن مازال هناك فجوة كبيرة بين مطالب الجمهورية الإسلامية وبين الإنجازات التي تمت على الأرض".

وأعلن عراقجي "الآن انطلقت الألية المالية الأوروبية "اینستکس" بشكل عملي، وسوف تتم أولى التبادلات المالية بين إيران والدول الأوروبية الثلاث خلال الأيام القليلة المقبلة".