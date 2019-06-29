أفغانستان... تشكيل وزارة جديدة لإدارة عملية السلام

أصدر الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني مرسوماً بتشكيل حقيبة وزارية جديدة تحت اسم "وزارة الدولة لشؤون السلام" ستتولى إدارة عملية السلام والمصالحة مع المجموعات المتمردة وعلى رأسها حركة طالبان في الفترة المقبلة.

كابول — سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم الذي نشر على موقع إدارة أمور رئاسة الجمهورية، السبت، بأنه: "تم تعيين السيد عبد السلام رحيمي بصفة المندوب الخاص لرئيس الجمهورية ووزير دولة لشؤون السلام".

ووفقاً للبيان، سيتولى "رحيمي" المهمة الجديدة وسيستمر بمنصبه الحالي مديراً لمكتب الرئيس الأفغاني.

ومن المتوقع أن تستحوذ الوزارة الفتية على إدارة شؤون عملية السلام وتسحب الملف من أيد "المجلس الأعلى للسلام" وهي الجهة التي كانت تتولى إدارة المفاوضات والحوار مع المتمردين حتى الآن.

ومن غير الواضح مصير "المجلس الأعلى للسلام" في مستقبل الأيام ولاسيما مع انتشار أنباء متضاربة عن إمكانية حلها لصالح الوزارة الجديدة.

وتأتي هذه التطورات فيما من المقرر أن تبدأ اليوم الجولة السابعة من المباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد صرح خلال زيارته الخاطفة إلى كابول الثلاثاء الماضي معبراً عن أمله بان يتم التوصل لاتفاق سلام بين الطرفين قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.