الجيش التركي: لم نشن غارات جوية بكردستان العراق

أنطاكيا — سبوتنيك. جاء ذلك بعد وقت قصير من إدانة الخارجية العراقية، لما قالت إنه قصف تركي، أودى بحياة مواطنين في السليمانية.

وقال مسؤول في دائرة الإعلام بالجيش التركي لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن قيادي بالجيش، قوله: " لم ننفذ عمليات في السليمانية، وننشر بيانات بكل العمليات التي ننفذها".

وأدان العراق، اليوم السبت، ما قاله إنه "قصفا جويا تركي أودى بحياة مواطنين في إقليم كردستان شمالي البلاد، مع استمرار استهداف القوات التركية لمواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق".

وقال بيان للخارجية العراقية: "يعبر العراق عن إدانته لقيام طائرتين حربيتين تابعتين لسلاح الجوّ التركي بقصف مكثف على منطقة كورته بمحافظة السليمانيّة، مما تسبب بإزهاق أرواح أربعة مواطنين، وجرح أربعة آخرين، وترويع المدنيين الآمنين".

وتابع البيان: "في الوقت الذي نحرص فيه أشدّ الحرص على إقامة علاقات استراتيجيّة طويلة الأمد، وعلى منع قيام أعمال تنطلق من الأراضي العراقية ضد أمن الجارة تركيا، نرى أنّ القيام بأعمال حربية منفردة تنتهك السيادة العراقية، وتناقض مبادئ حسن الجوار التي تنظم العلاقات بين جارين، وتمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني".

وتابع البيان "نؤكّد على الجانب التركي أهمية وقف القصف على مناطق عراقية، وضرورة احترام السيادة، والتعاون المتبادل لضمان أمن حدود البلدين".

وتؤكد تركيا مضيها في استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد وفي شمالي العراق، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "ردا على هجمات إرهابية ينفذه عناصر الحزب داخل تركيا بين الحين والآخر".

وتعتبر تركيا "حزب العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا وحاربته داخل البلاد وفي دول الجوار.

ودعت بغداد أنقرة في أكثر من مناسبة لاحترام سيادتها تعليقا على العمليات العسكرية شمالي البلاد.