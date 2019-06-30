الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون يزوران باكستان في الخريف

وأشار المكتب الخاص بدوق ودوقة كامبريدج، إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل أخرى في الوقت المناسب.
ورحب المفوض السامي الباكستاني في لندن بهذا الإعلان.
🇵🇰 The Duke and Duchess of Cambridge will undertake an official visit to Pakistan this autumn, at the request of the Foreign and Commonwealth Office.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) June 29, 2019
Further details will be advised in due course. pic.twitter.com/z8M1hnpfWS
وقال محمد نفيس زكريا: "الزيارة الملكية المقبلة تعكس الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لعلاقاتها مع باكستان.
وتابع: "البلدان تربطهما علاقات تاريخية ويرغب كل منهما في تعزيزها بشكل أكبر".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)