ترامب: لن يتحقق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا في ظل ولايتي‎

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتوصلوا إلى اتفاق سلام بينهما، إلا في ظل ولايته كرئيس للولايات المتحدة.

وأضاف "ترامب" في تصريحات للصحفيين، في ختام قمة مجموعة العشرين الاقتصادية، التي عقدت بمدينة أوساكا اليابانية، إن "اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يبرم أبدا، إذا لم يتم توقيعه خلال فترته الرئاسية"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن ترامب قوله إنه قرر "قطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين بهدف الضغط عليهم وتقريبهم من المحادثات مع إسرائيل فيما يتعلق باتفاقية مستقبلية".

كما قال "إن هناك سببا آخر لقطع المساعدات، هو أن الفلسطينيين أدلوا بتصريحات "بغيضة" عنه وضد الولايات المتحدة رغم المساعدة التي تلقوها".

وقال للصحفيين: ""لقد قررت قطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين لأنه قبل عام سمعت أنهم كانوا يقولون أشياء سيئة وقلت لنفسي"انتظر لحظة، نحن نحاول عقد صفقة، ونحاول مساعدتهم، وهم يقولون هذه الأشياء السيئة، فقلت "لن ندفع".

وقال ترامب إنه إذا كان هناك اتفاق، فإن الولايات المتحدة ستعيد منح المساعدات المالية للفلسطينيين، مضيفا أنه "لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكنه يتأخر بسبب الانتخابات المتكررة في إسرائيل، والتي ستستغرق 3 أشهر على الأقل".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد أيام على انتهاء ورشة البحرين، التي دعت لها الولايات المتحدة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين.