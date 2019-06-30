تركيا تهدد قوات حفتر في حال لم يتم إطلاق سراح 6 أتراك

دعت أنقرة، اليوم الأحد، للإفراج عن ستة من مواطنيها الذين اعتقلوا في ليبيا على خلفية دعوة قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر للقبض على الأتراك في البلاد، مهددة بأن قوات حفتر ستصبح هدفا لها في حال لم يتم تحريرهم.