إيران تدعو إلى الوحدة بين أعضاء "أوبك"

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الاثنين، إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا بد أن يتوحدوا وأضاف أن طهران تؤيد التعاون مع الدول المصدرة للنفط من خارج أوبك.

ونقلت رويترز عن زنغنه قوله في تقرير للموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) "بدون الوحدة بين أعضاء أوبك سيكون التخطيط للتعاون بين دول أوبك والدول غير الأعضاء أوبك غير مجد".

وأضاف:

إيران تؤيد التعاون مع الدول غير الأعضاء في أوبك ولكن ما دام بعض أعضاء أوبك معادين لأعضاء آخرين مثل إيران فإن التفاهمات مع الدول غير الأعضاء في أوبك ستكون غير مجدية ولا توجد فرصة للتعاون.

وكان رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أكد، أمس الأحد، أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على قطاع النفط في بلاده لم توقف صادرات طهران من النفط.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت العام الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران، تشمل قطاعات عدة، أبرزها قطاع النفط.

وتم إعفاء 8 دول من هذه العقوبات حتى 2 مايو/ أيار 2019، على أمل تمديد هذه الاستثناءات، إلا أن البيت الأبيض لم يمددها، مستهدفا من ذلك خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.