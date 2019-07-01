إيران تدعو إلى الوحدة بين أعضاء "أوبك"

وأضاف:
إيران تؤيد التعاون مع الدول غير الأعضاء في أوبك ولكن ما دام بعض أعضاء أوبك معادين لأعضاء آخرين مثل إيران فإن التفاهمات مع الدول غير الأعضاء في أوبك ستكون غير مجدية ولا توجد فرصة للتعاون.
وكان رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أكد، أمس الأحد، أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على قطاع النفط في بلاده لم توقف صادرات طهران من النفط.
يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت العام الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران، تشمل قطاعات عدة، أبرزها قطاع النفط.
وتم إعفاء 8 دول من هذه العقوبات حتى 2 مايو/ أيار 2019، على أمل تمديد هذه الاستثناءات، إلا أن البيت الأبيض لم يمددها، مستهدفا من ذلك خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.
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