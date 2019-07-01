100 سيارة إسعاف تتجه لمطار بن غوريون الإسرائيلي بعد هبوط اضطراري لطائرة ركاب

أعلن مطار ديفيد بن غوريون بإسرائيل، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ استعدادا لهبوط طائرة قادمة من ألمانيا بها إطارات تالفة.

القدس — سبوتنيك. وبحسب موقع "إسرائيل 24"، "تم إرسال أكثر من 100 سيارة إسعاف إلى مطار بن غوريون من أجل هبوط طارئ لطائرة من 152 راكبا بها إطارات تالفة".

وأفادت بأن "طائرة للجيش الإسرائيلي باتت قريبة من الطائرة الألمانية، وستهبط خلال دقائق"، كاشفة أن "الطائرة تقوم بتحليق دائري منذ حوالي النصف ساعة من أجل التحضير لهبوطها في المطار".

وهبطت الطائرة الألمانية بسلام بمطار ديفيد بن غوريون بإسرائيل وعلى متنها 152 راكبا بعد إعلان حالة الطوارئ بالمطار لتلف أحد إطاراتها.

وبحسب مراسل سبوتنيك، "هبطت الطائرة بسلام دون أي حادث يذكر".