الناطقة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وأفريقيا تشيد بالسعودية من الرياض

أشادت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وأفريقيا أيسون كنغ، بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت أليسون على صفحتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": من المملكة العربية السعودية ومن مدينة الرياض تحديدا حيث تمتزج العراقة والحداثة بشكل جميل.

وطالبت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية متابعيها بمشاركتها ومشاركة باقي المتابعين بالمعلومات حول المملكة.

من المملكة العربية #السعودية 🇸🇦 ومن مدينة #الرياض تحديدا حيث تمتزج العراقة والحداثة بشكل جميل.. أتمنى من متابعي من السعودية أن يشاركونني بمعلومة عن المملكة يودّون أن أعرفها 💡 وأن يعرفها باقي المتابعين..إليكم الخط 🎤 @UKinSaudiArabia pic.twitter.com/WHfcvH5AnO — AlysonKingUK 🇬🇧 أليسون كنغ (@AlysonKingUK) July 1, 2019

ورد المتابعون لأليسون كينغ، على تغريدتها بتعليقات مرحبة بها وبالمبادرة، التي أطلقتها.