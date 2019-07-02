الخارجية الإسرائيلية: لن نسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية ولو عملنا وحدنا

وأشار كاتس، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى أن تخطي إيران الحد المسموح لها من اليورانيوم المخصب يعد جرس إنذار للمجتمع الدولي والأوروبيين على وجه الخصوص، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

وحذر الوزير الإسرائيلي إيران من الاعتداء على إسرائيل، مؤكدا أن بلاده على استعداد لمواجهة أي خطر بكل عزم.

وأضاف كاتس أن إسرائيل تقوم بنشاطات مباشرة ضد مصالح لإيران وجهات أخرى تريد ان تتموضع عسكريا في سوريا وتهدد إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد أكد أن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب تجاوز 300 كغم وهو الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن ظريف قوله على هامش عزاء لنائب في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، اليوم الاثنين: "إيران تجاوزت 300 كيلوغرام من مخزونها من اليورانيوم المخصب"، مشددا على أن "أوروبا لم تنفذ أي شيء من تعهداتها في الاتفاق النووي".

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن، في أيار/ مايو الماضي، أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أيضا أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.